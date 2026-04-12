Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Киев демонстрирует свою неготовность к полному прекращению огня. Об этом он написал в своем телеграм-канале .

Политик со ссылкой на данные Минобороны России сообщил, что с 11 по 12 апреля военные зафиксировали около двух тысяч атак, обстрелов и применений беспилотников со стороны ВСУ. Удары пришлись, в том числе, по Курской и Белгородской областям, где пострадали мирные жители, включая ребенка. Он также назвал инициативы президента Украины Владимира Зеленского провокацией, рассчитанной на внимание европейских спонсоров.

«На этом фоне предложение Зеленского продлить перемирие после 12 апреля — не что иное, как циничная демагогия и дешевая попытка завуалировать нежелание укрохунты договариваться об устойчивом мире. Киев реально не готов к полному прекращению огня и, вне сомнений, намерен использовать „режим тишины“ для перевооружения ВСУ», — написал Слуцкий.

Он добавил, что решение о продлении перемирия находится в компетенции президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что приостановка боевых действий на время праздника была гуманитарным жестом и российские военные вскоре продолжат проведение специальной военной операции.