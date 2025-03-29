Слуцкий заявил о недоговороспособности украинских властей

Украинские власти проигнорировали собственные обещания прекратить атаку на объекты энергосистемы России. Поэтому заявление президента Владимира Путина о внешнем управлении соседней страны под эгидой ООН обретает новый смысл. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что требовавшие введения моратория на удары по объектам энергоструктуры США должны взять под контроль действия украинских властей. В противном случе Россия оставит за собой право на зеркальный ответ.

«В этой связи предложение Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов легитимной власти приобретает особую актуальность», — написал Слуцкий.

Депутат добавил, что мировому сообществу нужно прислушаться к словам российского лидера и сделать выводы.

Минобороны в субботу, 29 марта, заявило, что Украина на фоне объявления о прекращении атак на российские энергетические объекты только увеличила количество ударов.

В ведомстве напомнили, что 28 марта после удара дрона ВСУ отключилась высоковольтная линия в Белгородской области, а спустя несколько часов еще один беспилотник ударил по подстанции Красная Яруга, оставив без света жителей двух районов.

Путин на встрече с моряками-подводниками Северного флота заявил, что на Украине нужно ввести временное управление под эгидой ООН и ряда стран, чтобы обеспечить проведение выборов. Глава государства подчеркнул, что действующие сейчас украинские власти потеряли свою легитимность.