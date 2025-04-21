Слуцкий оценил «кривое зеркало» Зеленского

Депутат Слуцкий: Зеленский обещал зеркальный ответ, но зеркало оказалось кривым

Gao Jing/XinHua
Фото: Gao Jing/XinHua/www.globallookpress.com

Владимир Зеленский заявил о готовности зеркально ответить на объявленное Россией пасхальное перемирие, однако его действия оказались далеки от декларируемых намерений. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Слуцкий отметил, что президент Украины пообещал зеркальную реакцию на российскую инициативу о перемирии, но вместо этого продемонстрировал «кривое зеркало».

Депутат подчеркнул, что Зеленский, обвиняя Россию в нарушении перемирия, одновременно признает отсутствие воздушных тревог на украинской территории, что представляет собой очевидное противоречие в его позиции.

По его словам, новое предложение украинского лидера о 30-дневном прекращении ударов по гражданской инфраструктуре — это не более чем пропагандистский маневр, направленный на западную аудиторию.

Глава думского комитета добавил, что киевскому режиму нельзя доверять, так как украинские власти неоднократно демонстрировали неспособность соблюдать договоренности, а ложь и попытки переложить ответственность стали визитной карточкой нынешнего украинского руководства.

«В любом случае решение продлевать или нет перемирие принимает верховный главнокомандующий России, исходя прежде всего из интересов безопасности Российского государства», — подвел итог депутат.

По данным Минобороны России, украинская армия после объявления перемирия обстреляла позиции российских войск 444 раза. За время пасхального перемирия военные зафиксировали 900 ударов беспилотников ВСУ.

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