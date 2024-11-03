Участие граждан Чехии в конфликте на Украине — это плохой прецедент. Такое мнение выразил глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале .

«Прямое участие в военном конфликте граждан Чехии с санкции президента — плохой прецедент. Плохой — прежде всего для этой страны <…> Победа неизбежно будет за нами», — сказал он.

По словам Слуцкого, чешский лидер Петр Павел позволил 60 чехам присоединиться к украинским войскам. Таким образом глава государства подписал своим согражданам смертный приговор ради глобалистских амбиций Америки, считает лидер ЛДПР.

«Зеленский спит и видит, чтобы иностранных легионеров было как можно больше в ВСУ. Отметка „до последнего украинца“ почти достигнута», — заявил Слуцкий, отметив, что ситуация на поле боя для ВСУ стремительно ухудшается.

Ранее стало известно о смерти шведского наемника ВСУ на Украине. По данным журналистов, он был опытным военным и присоединился к украинским войскам в 2022 году.