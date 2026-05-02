Россия никогда не сможет простить украинским властям трагедию в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что события в Одессе навсегда отпечатались в памяти россиян как свидетельство зверств украинских националистов.

«Тогда в Доме профсоюзов заживо были сожжены пророссийские активисты… Одесса, уверен, никогда не простит Киеву ту майскую „Хатынь“. Не простим никогда и мы», — отметил Слуцкий.

Депутат также назвал трагические события 2 мая одним из первых актов геноцида со стороны украинских националистов по отношению к людям, которые хотели говорить и думать на русском языке.

Ранее глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что зверства в одесском Доме профсоюзов показали миру истинные намерения Запада касательно русскоговорящих украинцев.