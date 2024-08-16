Ким Чен Ын написал Путину, что Россия победит в «священной войне за мир»

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил о победе РФ в священной войне за мир и справедливость

Фото: РИА «Новости»

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю 79-летия освобождения Кореи, что Россия победит в «священной войне за мир и справедливость». Текст послания разместили на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», — говорится в документе.

В начале июня Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с Днем России, отметив успешное развитие стратегических и традиционно дружественных отношений между двумя странами.

Ранее северокорейский лидер поблагодарил российского президента за предложение помощи в ликвидации последствий крупнейшего наводнения на севере страны, отметив, что если она понадобится, то Пхеньян обратится к «искренним друзьям» — России.

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