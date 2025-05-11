Песков: Путин делает все возможное для прекращения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин делает все возможное для того, чтобы достичь решения украинского кризиса дипломатическим путем. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу ABC News.

«Урегулирование украинского конфликта сложнее подписи под одной бумагой — многие детали важны для будущего», — сказал он.

Песков отметил, что глава государства выступает за последовательное разрешение кризиса через диалог. Однако альтернативные пути исчерпаны, а западные партнеры продолжают игнорировать озабоченности российской стороны по вопросам безопасности.

Представитель Кремля напомнил о том, что Россия не может допустить того, чтобы инфраструктура НАТО оказалась рядом с ее границами. По словам Пескова, власти Украины не готовы к немедленным переговорам.

Накануне Путин выступил с предложением возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий 15 мая. Песков заявил, что российская сторона намерена найти мирное решение конфликта.