«Сложнее подписи под одной бумагой». Песков — об отношении Путина к вопросу Украины

Песков: Путин делает все возможное для прекращения конфликта на Украине

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин делает все возможное для того, чтобы достичь решения украинского кризиса дипломатическим путем. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу ABC News.

«Урегулирование украинского конфликта сложнее подписи под одной бумагой — многие детали важны для будущего», — сказал он.

Песков отметил, что глава государства выступает за последовательное разрешение кризиса через диалог. Однако альтернативные пути исчерпаны, а западные партнеры продолжают игнорировать озабоченности российской стороны по вопросам безопасности.

Представитель Кремля напомнил о том, что Россия не может допустить того, чтобы инфраструктура НАТО оказалась рядом с ее границами. По словам Пескова, власти Украины не готовы к немедленным переговорам.

Накануне Путин выступил с предложением возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий 15 мая. Песков заявил, что российская сторона намерена найти мирное решение конфликта.

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