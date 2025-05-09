Слово «Спасибо» выложили из свечей в Балашихе

Патриотическая акция «Спасибо», объединившая жителей Балашихи, участников специальной военной операции, депутатов и молодых активистов в знак благодарности героям Великой Отечественной войны, прошла на площади Славы. Также акция состоялась и в микрорайоне Железнодорожный, участники выложили из свечей слово «Спасибо», символизирующее признательность павшим и выжившим защитникам Родины.

В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, депутаты городского Совета Балашихи, представители местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» и жители города.

«В преддверии Дня Победы мы проводим множество акций, и каждая из них важна. Сегодня мы говорим „Спасибо“ тем, кто ценой своей жизни подарил нам мир», — подчеркнул Тарас Ефимов.

Акция сопровождалась исполнением патриотических песен, создавших особую атмосферу единения и памяти. Участники возложили цветы к мемориальным местам, отдавая дань уважения героям.

Традиция акции «Спасибо», зародившаяся в 2008 году, стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы в Балашихе.