Словакия выразила готовность подключиться к блокировке кредита для Украины

Словакия согласилась перенять от Венгрии эстафету блокирования кредита Украине. Об этом в соцсети Facebook* заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Он объяснил, что таким образом страна будет добиваться возобновления транзита нефти через Украину. Фицо напомнил, что 10 марта в Париже пройдет его встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и главной темой переговоров станет восстановление работы потока «Дружба».

По его мнению, президента Украины Владимира Зеленского необходимо заставить пустить инспекторов для осмотра поврежденного участка нефтепровода.

«Но самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если будет нужно», — подчеркнул премьер.

Фицо предположил, что Зеленский надеется на победу оппозиции в Венгрии, поэтому говорит о возобновлении поставок нефти через «Дружбу» только через полтора месяца, уже после выборов.

Ранее украинский лидер пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану встречей с боевиками ВСУ. В ответ политик призвал Зеленского прекратить угрожать его стране.