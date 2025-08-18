Словацкие частные компании нарастили поставки вооружений Украине, несмотря на обещания премьер-министра Роберта Фицо прекратить государственную поддержку ВСУ. Об этом сообщило издание Politico .

По данным газеты, в 2024 году экспорт вооружений из Словакии достиг 1,15 миллиарда евро — примерно 1% ВВП. Этот показатель в два раза меньше уровня 2023 года.

«Мы также уважаем свободный рынок. Поэтому было бы лицемерно с нашей стороны ограничивать деятельность компаний оборонной промышленности», — заявил госсекретарь оборонного ведомства Словакии Игорь Мелихер.

Он добавил, что большая часть военной техники продается не Украине, а западным союзникам, которые потом решают, что делать с вооружением. Правительство Словакии обещало, что не отправит Украине ни одной пули с государственных складов, и до настоящего времени «сдерживает это обещание», подчеркнул Мелихер. Помощь Украине включает нелетательное оружие и компоненты для энергетической инфраструктуры.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о важности диалога Евросоюза с Россией. Он призвал найти лидеров, которые инициировали бы этот процесс.