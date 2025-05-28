Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об ударах по российской территории, подтвердил свою стратегию сотрудничества с НАТО в вопросах терроризма. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik» .

«НАТО уже замазано Зеленским в активной террористической деятельности, и он это еще раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которое осуществляет поставки, будут осуществлять террор в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры», — сказала она.

По мнению дипломата, руководство альянса не понимает, что украинский лидер использует его в своих целях для поддержки террористической деятельности.

Ранее Украина пригрозила России баллистикой. Зеленский после совещания с военным руководством страны заявил, что они обсуждали возможность не только реагировать на российские атаки, но и действовать «на опережение», усиливая собственное производство беспилотников и ракет.

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал отстранить Зеленского и его соратников от власти, написал RT. Дмитрук считает, что уже на этой основе произойдет полная перезагрузка отношений с Россией.