Блинкен сделал дерзкое признание об Украине

США начали вооружать Украину за пять месяцев до начала СВО. Об этом в беседе с New York Times заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Мы позаботились о том, чтобы задолго до того начала (СВО — прим. ред.), начиная с сентября (2021 года — прим. ред.), а затем вновь с декабря, незаметно доставить на Украину много оружия, чтобы убедиться, что у них под рукой есть все необходимое для обороны», — сказал он.

Блинкен уточнил, что в тот период США отправили Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другую технику.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов выразил надежду на согласие России начать переговоры по Украине на основе Устава ООН. Среди условий диалога он перечислил соблюдение принципов «суверенитета и территориальной целостности».