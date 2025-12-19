Силы ПВО сбили беспилотники в пяти районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны в Ростовской области вновь отразили атаку беспилотников. Дроны сбили в пяти районах региона. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Города и районы Ростовской области этой ночью вновь подверглись воздушной атаке врага. Ее отражали в Ростове, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах», — написал глава региона.

Он отметил, что никто из людей не пострадал. Однако повреждения получили гражданские объекты. В Ростове-на-Дону из-за обрыва линии электропередачи без электроснабжения остались жилые дома в районе Болгарстрой, а также промпотребители в Западной промзоне. На проспекте Шолохова вспыхнула хозяйственная постройка, огонь потушили на площади 10 квадратных метров.

«В Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля», — объяснил Слюсарь.

Также свет отключили у некоторых жителей хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района — оборвались провода.

Данные об ущербе уточнят. Муниципальные комиссии приступят к работе, когда посветлеет.

Сегодня утром стало известно, что обломки беспилотника задели жилой дом в Липецке. По предварительным данным, никто не пострадал.