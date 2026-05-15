Слетел с катушек. В Госдуме поставили диагноз Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский «слетел с катушек», одобрив атаку беспилотников на сотрудников Запорожской АЭС. Об этом РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

«Террористическими атаками по сотрудникам Запорожской АЭС Зеленский окончательно слетел с катушек», — заявил парламентарий.

Шеремет добавил, что Западу нужно осознать, «какую змею они пригрели на груди».

«Включить чувства самосохранения, пока Зеленский не устроил новый Чернобыль, а не думать о пакетах помощи на приобретение беспилотников для киевского режима», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что дроны ВСУ блокировали доступ врачей к пострадавшим работникам ЗАЭС на протяжении 50 минут.

Скорая выехала к атомному объекту после атаки при прилегающей территории, осколочные ранения получили два сотрудника станции.

В результате медикам пришлось оставаться в укрытии около часа, отмечал директор ЗАЭС Сергей Черничук.