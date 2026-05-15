«Они кружили над скорой». Стало известно, как ВСУ мешали врачам помочь раненым на ЗАЭС
Беспилотники украинских войск в течение 50 минут блокировали доступ медиков к раненым сотрудникам Запорожской АЭС. Об этом рассказал директор станции Юрий Черничук, его процитировало РИА «Новости».
Бригада скорой помощи выехала к Запорожской атомной станции после того, как БПЛА ВСУ ударили по прилегающей к ней территории. Осколками ранило двоих работников этой структуры.
Медики планировали оперативно эвакуировать пострадавших. Однако операторы украинских беспилотников все это время наблюдали за ситуацией и сразу подводили боевые аппараты к автомобилю скорой помощи.
Врачам приходилось прятаться в укрытия, поэтому сразу вывести раненых они не смогли, объяснил Черничук. Ждать помощи пострадавшим пришлось почти час.
«Сразу начиналось психологическое воздействие дронов противника — они кружили в достаточно большом количестве над каретой скорой помощи», — акцентировал директор ЗАЭС.
Саму атаку на сотрудников станции Черничук охарактеризовал как целенаправленный удар по гражданским лицам — украинский беспилотник специально выслеживал машину работников ЗАЭС.
Украина пыталась атаковать Запорожскую атомную станцию и в начале мая. Руководство этой структуры уведомило об ударах ВСУ МАГАТЭ.