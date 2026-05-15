«Они кружили над скорой». Стало известно, как ВСУ мешали врачам помочь раненым на ЗАЭС

Украинские беспилотники 50 минут не пускали врачей к раненым на ЗАЭС

Беспилотники украинских войск в течение 50 минут блокировали доступ медиков к раненым сотрудникам Запорожской АЭС. Об этом рассказал директор станции Юрий Черничук, его процитировало РИА «Новости» .

Бригада скорой помощи выехала к Запорожской атомной станции после того, как БПЛА ВСУ ударили по прилегающей к ней территории. Осколками ранило двоих работников этой структуры.

Медики планировали оперативно эвакуировать пострадавших. Однако операторы украинских беспилотников все это время наблюдали за ситуацией и сразу подводили боевые аппараты к автомобилю скорой помощи.

Врачам приходилось прятаться в укрытия, поэтому сразу вывести раненых они не смогли, объяснил Черничук. Ждать помощи пострадавшим пришлось почти час.

«Сразу начиналось психологическое воздействие дронов противника — они кружили в достаточно большом количестве над каретой скорой помощи», — акцентировал директор ЗАЭС.

Саму атаку на сотрудников станции Черничук охарактеризовал как целенаправленный удар по гражданским лицам — украинский беспилотник специально выслеживал машину работников ЗАЭС.

Украина пыталась атаковать Запорожскую атомную станцию и в начале мая. Руководство этой структуры уведомило об ударах ВСУ МАГАТЭ.