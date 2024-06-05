Следующий шаг ВСУ в Харьковской области спрогнозировали в ВС России

Офицер с позывным Атлет дал прогноз по тактике ВСУ в Харьковской области

Украина подтянула на Харьковское направление новые резервы и теперь попытается совершить контратаку. Об этом РИА «Новости» рассказал российский офицер группировки войск «Север» с позывным «Атлет».

Он отметил, что бойцы «Севера» с 10 мая ведут наступление в Харьковской области, противника удалось отодвинуть более чем на 10 километров. Сейчас идут тяжелые бои за населенные пункты Липцы и Волчанск.

«Противник рано или поздно контратакует, будет пытаться выдавить нас с занятых позиций. ВСУ начали очень активно применять дроны, не жалеют отдельных пехотинцев», — сказал «Атлет».

Военный предположил, что таким образом ВСУ пытаются нивелировать преимущество России в весе артиллерийского залпа.

«Участились в последние дни их попытки сбивать наши беспилотники своими, на таран. Несколько птичек из-за этого мы уже потеряли, но лупим всем, что у нас есть», — добавил он.

Днем ранее стало известно, что ВС России заняли позиции под Липцами в Харьковской области.