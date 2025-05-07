Следствие установило причастность командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича к удару по порту Кавказ в Краснодарском крае в августе прошлого года. Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета.

По данным следствия, именно Яцкевич приказал нанести этот удар. В результате погибли два человека и пострадали трое, а железнодорожный паром получил серьезные повреждения и затонул. Общий ущерб оценили более чем в полмиллиарда рублей.

Комбригу заочно предъявили обвинения, его объявили в розыск.

Ранее Следственный комитет завершил расследование против литовского националиста Валдаса Барткевичюса, который в составе штурмового батальона ВСУ участвовал в нападении на Курскую область и осквернил там захоронение советских солдат. Материалы передали в суд.