Следователи завершили расследование уголовного дела литовского националиста Валдаса Барткевичюса, обвиняемого в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, Барткевичюс в составе 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ вторгся на территорию Курской области в 2024 году.

Он осквернил захоронение советских солдат в Казачьей Локне Суджанского района. Свои действия обвиняемый снял и выложил в Сеть.

Кроме того, Барткевичюс совершил налет на магазин в селе Заолешенка, забрав продукты питания. Наемника объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Установлено, что националист на постоянной основе доставлял из Литвы на Украину автомобили для наемников и боевиков ВСУ. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.