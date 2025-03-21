Следственный комитет обвинил украинских военачальников в ядерном терроризме

Украинские власти пытались устроить ядерный теракт, атаковав Курскую АЭС. Об этом сообщили в Информационном центре Следственного комитета.

В результате атаки повреждения получило хранилище отработанного ядерного топлива.

Начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующим ВВС Николаю Олещуку и ВМС Алексею Неижпапе предъявили заочные обвинения в атаках беспилотниками на Курскую область и другие регионы. Всех троих военачальников объявили в розыск.

Кроме того, СК и ФСБ совместно разоблачили жителя Москвы, который в 2023 году передал украинским спецслужбам координаты аэродрома Курска, чтобы по нему могли нанести удар беспилотниками. Мужчину задержали.

В декабре жителя Ярославля задержали за призывы взорвать Крымский мост и Курскую АЭС. Против него возбудили уголовное дело.