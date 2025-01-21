СК провел расследование дела против полковника ВСУ об ударе по курскому селу

Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении полковника ВСУ Павло Розлача* об атаке на село в Курской области. В результате обстрела населенного пункта кассетными боеприпасами ранения получили 19 человек, сообщила РИА «Новости» пресс-служба ГВСУ СК России.

Розлач* командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Его заочно обвинили в совершении террористического акта под Курском и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором.

«По ходатайству следователя ГВСУ СК России Розлачу* избрана (заочно) мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе.

В декабре украинского полковника объявили в международный розыск. По версии следствия, боевики ВСУ по приказу Розлача* обстреляли село Большое Солдатское кассетными боеприпасами, содержащими запрещенные отравляющие вещества удушающего действия.