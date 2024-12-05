Решившего отравить мирных жителей Курской области командира ВСУ объявили в розыск

Командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Павло Розлача объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В отношении военного возбудили уголовное дело. Его заочно обвинили в совершении теракта и применении оружия массового поражения, запрещенного в России.

Как установили следователи, в августе военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ по приказу Розлача атаковали село Большое Солдатское в Курской области кассетными боеприпасами, которые содержали запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В итоге пострадали не менее 20 мирных жителей.

Ранее наемника ВСУ Джордана О’Брайана из Новой Зеландии внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В соцсетях военный рассказывал, что служит оператором FPV-дрона в украинской армии. В сентябре он выложил в сеть видео с названием «Напряженный месяц в Курске».