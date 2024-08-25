Следком возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Ракитное

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Следователи возбудили уголовное дело по статье «террористический акт» после атаки украинских боевиков на поселок городского типа Ракитное в Белгородской области. Об этом сообщили в СК России.

«Погибли пять мирных жителей, а также получили ранения 12 человек, среди которых трое несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе ведомства.

ВСУ ночью нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области. Повреждения получил газопровод, 10 домов и два коммерческих объекта, четыре легковушки. Без газа остались Ракитное, Борисполье и Новоленинское.

Стало известно, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка. При необходимости пострадавших перевезут в московские клиники.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о больших рисках потери отопления этой зимой. Он предложил в качестве превентивной меры сформировать мобильные котельные и дополнительные резервные генераторы.

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