Славящую Украину Ахеджакову предложили вырезать из «Иронии судьбы»

Общественный деятель Виталий Бородин предложил с помощью нейросети заменить актрису Лию Ахеджакову на Елизавету Боярскую в культовой советской новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром». Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Бородин обратился с инициативой в министерство культуры. Поводом стала часть националистического украинского лозунга, которую 86-летняя Ахеджакова произнесла на спектакле в Лос-Анджелесе.

Показ комедии «Ирония судьбы» на Новый год уже стал давней традицией в России. Миллионы зрителей пересматривают этот фильм с большим удовольствием. Для некоторых подготовка к празднику в принципе не мыслима без просмотра этой картины.

Вместе с тем, по мнению Бородина, комедию нужно изменить, потому что после поддержки ВСУ смотреть на Ахеджакову будет неприятно как минимум родственникам и знакомым участников СВО. Лучшим вариантом, как считает общественник, станет замена лица героини оскандалившейся актрисы изображением Елизаветы Боярской, сгенерированным с помощью нейросети.

Ранее актриса Юлия Гладченко выразила мнение, что никакие современные технологии не заменят живого человека в кадре.