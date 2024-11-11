Актриса Гладченко: современные технологии вредят нашей работе и, наоборот, способствуют развитию

Актриса театра и кино Юлия Гладченко в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала о своем отношении к использованию в кинематографе современных технологий. Артистка считает, что в чем-то они вредят, а в чем-то, напротив, помогают.

С одной стороны, технологии сильно упрощают процесс съемки, с другой — ИИ меняет образ артиста без его контроля. Гладченко вспомнила случай, когда ей предложили роль, где половина фильма должна была быть выполнена с помощью нейросети.

«Я убеждена, что, приходя в кино, зрители хотят видеть живых людей, хотят ощущать настоящее творчество, видеть опыт, эмоции и искренность», — сообщила актриса, добавив, что отказалась от съемок.

Гладченко уверена, что никакой робот не сможет заменить человека в кинематографе.