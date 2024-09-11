Попавшие в плен под Курском солдаты ВСУ поблагодарили ВДВ России за спасение

Брошенные в Курскую область бойцы Вооруженных сил Украины спаслись, попав в российский плен. Они поблагодарили десантников, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военнослужащие первой штурмовой роты 51 полка Воздушно-десантных войск России вступили в бой под селом Снагость в Кореневском районе. По информации канала, десятки солдат ВСУ погибли, а восемь человек сложили оружие и спаслись.

«Спасибо <…> за сохраненные жизни. Все, кто не захотел сдаваться, были убиты. Слава ВДВ, слава России», — сказали они.

Российские военные сосредоточились на зачистке Гордеевки, освобождении Апанасовки в Кореневском районе и Мартыновки в Суджанском, сообщил Telegram-канал Mash. Только за последние сутки боевики потеряли 10 километров занятой при нападении на Курскую область территории.