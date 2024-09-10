Вошедшие в Курскую область украинские боевики столкнулись масштабной атакой российских сил на свои позиции. Только за сутки ВСУ потеряли 10 километров занятой территории российского региона. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным авторов, для освобождения села Гордеевка в Кореневском районе региона российским войскам потребовалось всего полтора часа, чтобы выбить противника из населенного пункта.

Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты вошли в село с четырех сторон, оставив украинским боевикам только небольшой путь для бегства. В ходе боев ВСУ оставили Гордеевку и ушли с большими потерями.

Сейчас российские бойцы приступили к освобождению сел Апанасовка в том же Кореневском районе, а также Мартыновки на территории Суджанского района.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 10 сентября, в беседе с журналистами заявил, что военные подготовили план по выдавливанию украинских боевиков с территории Курской области. Раскрыть детали он отказался, объяснив, что публичного обсуждения плана не планируется.