Сладкие наборы отправят бойцам СВО из Павловского Посада

В округе местные волонтеры собирают сотни сладких наборов, предназначенных для военнослужащих — участников специальной военной операции. Эта акция — не просто отправка гуманитарной помощи, это частичка домашнего уюта.

В наборах можно найти чай, кофе, разнообразные сладости, а также засушенные ломтики лимона.

«Процесс создания этих весточек из дома — кропотливый и занимает не один день. Особую роль в этом играет волонтер Жанна Нажесткина, чьи руки с усердием готовят одну из ключевых составляющих: она заботливо сушит цитрусовые, превращая их в ароматные и полезные добавки к чаю. К этой важной миссии присоединились и самые юные жители округа: маленькие помощники нарисовали открытки с пожеланиями скорейшего возвращения домой», — сообщили организаторы.

Эти послания станут особым дополнением к каждому набору. После подготовки всех компонентов начинается фасовка, где каждый элемент укладывается в индивидуальный пакет. Как сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа, такие наборы формируются так, чтобы их удобно было взять с собой. На сегодняшний день волонтерам удалось собрать уже более 300 таких сладких подарков. Эти наборы станут частью ближайшего гуманитарного конвоя.