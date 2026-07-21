Украинский гексакоптер «Баба-яга» имеет слабое место — у него легко повредить аккумулятор. Об этом заявил российский снайпер с позывным Фартовый, его процитировало РИА «Новости» .

Он рассказал, что боевики ВСУ стремятся разными способами укрепить аккумулятор аппарата, но защиту все равно можно пробить. Для этого снайперы выбирают особые боеприпасы для винтовок.

«Мы используем другой снаряд, то есть другой патрон. Используем трассирующие и бронезажигательные», — подчеркнул военный.

За июль ВС России ликвидировали на Харьковском направлении более 90 украинских спутниковых станций Starlink. Цели онаруживают разведчики, после чего по объектам бьют ударные FPV-дроны и коптеры с осколочно-фугасными боеприпасами.

Начальник отделения и противодействия БПС с позывным Карта отметил, что через станции Starlink часто можно узнать координаты личного состава противника. Благодаря уничтожению систем удалось нарушить взаимодействие между подразделениями ВСУ.