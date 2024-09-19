«Слабоумие и отвага». Европарламент обвинили в разжигании третьей мировой войны

Слуцкий заявил, что резолюция ЕП об ударах по России разжигает третью мировую

Принятая Европарламентом резолюция об ударах вглубь России направлена на разжигание третьей мировой войны, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, действия еврочиновников переходят в шизофрению.

«„Слабоумие и отвага» — девиз нового состава Европарламента? На первой же сессии евродепутаты призвали отменить ограничения на удары ВСУ вглубь России западным оружием», — напомнил депутат.

По его словам, Европарламент лишь подтвердил курс на агрессивную русофобию и разжигание третьей мировой. Слуцкий отметил, что европейские власти делают все для повышения риска ядерного конфликта.

"Оголтелый и опасный популизм, переходящий в шизофрению», — написал депутат и добавил, что ситуацию пока спасает лишь рекомендательный характер резолюций ЕП.

О последствиях разрешения ударов вглубь России Европу предупредил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что РФ ответит атакой с использованием еще более мощного оружия.