«Для тех, кто не понял». Запад получит жесткий ответ на разрешение ВСУ бить по России

Володин: Россия даст жесткий ответ на разрешение Запада бить по ее территории

Фото: РИА «Новости»

Россия даст жесткий ответ более мощным оружием, если ЕС снимет ограничения на удары ВСУ дальнобойными боеприпасами Запада по территории страны. Об этом  сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он напомнил, что Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине атаковать Россию дальнобойным оружием, усилить военную поддержку ВСУ и объявить сбор средств для нужд армии.

«Для тех, кто не понял с первого раза. <…> Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет. <…> То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия», — предупредил Володин.

Он призвал Европарламент самораспуститься и напомнил, что подлетное время ракеты «Сармат» до Страсбурга составляет три минуты 20 секунд.

Ранее Володин предупредил США и ЕС, что у России есть чем ответить на атаки дальнобойными снарядами. Более мощное оружие стоит наготове, сказал он.

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