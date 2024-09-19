«Для тех, кто не понял». Запад получит жесткий ответ на разрешение ВСУ бить по России

Володин: Россия даст жесткий ответ на разрешение Запада бить по ее территории

Россия даст жесткий ответ более мощным оружием, если ЕС снимет ограничения на удары ВСУ дальнобойными боеприпасами Запада по территории страны. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Он напомнил, что Европарламент призвал страны ЕС разрешить Украине атаковать Россию дальнобойным оружием, усилить военную поддержку ВСУ и объявить сбор средств для нужд армии.

«Для тех, кто не понял с первого раза. <…> Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет. <…> То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия», — предупредил Володин.

Он призвал Европарламент самораспуститься и напомнил, что подлетное время ракеты «Сармат» до Страсбурга составляет три минуты 20 секунд.

Ранее Володин предупредил США и ЕС, что у России есть чем ответить на атаки дальнобойными снарядами. Более мощное оружие стоит наготове, сказал он.