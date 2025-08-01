Скверу «28 квартал» в Жуковском присвоят новое название

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак сообщил о том, что сквер «28 квартал» на улице Фрунзе получит новое название — «Сквер защитников Отечества». Инициативу предложили семьи участников специальной военной операции.

Среди них была и мать погибшего героя Наталья Гончарова. Предложение внимательно изучили и решили поддержать. Переименование станет данью уважения всем бойцам, мужественно и самоотверженно исполнившим свой воинский долг. Скверу присвоят новое название после того, как на его территории завершат работы по благоустройству.

Сотрудники администрации городского округа Жуковский поблагодарили тех, кто внес предложения и участвовал в обсуждении этого вопроса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте