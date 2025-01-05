Из-за неудач на поле боя украинские боевики используют нацистскую тактику — они атакуют мирное население. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в Telegram-канале .

Он прокомментировал удар ВСУ по автомобилю с журналистами в Донецкой Народной Республике, в результате которого погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Дипломат напомнил, что за прошедшие сутки из-за действий украинской армии пострадали 19 мирных жителей.

«Нацисты выслеживали и атаковали гражданский транспорт и били по жилью и торговым точкам. <…> Скуля от неизбежных поражений на поле боя, они пытаются отыграться на мирном населении — исконно нацистская тактика», — подчеркнул Мирошник.

Посол назвал атаки преднамеренными военными преступлениями украинского руководства.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала ЮНЕСКО отреагировать на атаку на представителей прессы в ДНР. Она добавила, что все виновные понесут заслуженное и неотвратимое наказание.