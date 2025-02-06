Скрывавшегося в подвале украинского боевика задержали в Курахове

МВД: в Курахове задержали солдата ВСУ, прятавшегося в подвале

В Курахове полицейские задержали украинского боевика, который прятался в подвале одного из домов. Об этом ТАСС сообщили в региональном МВД.

Военный пострадал в результате артобстрелов. Его обнаружили сотрудники временного отдела полиции «Кураховский» МВД по ДНР.

Задержанным оказался 26-летний боец 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Там он служил на должности связиста. Мужчину передали представителям военной комендатуры.

Также сотрудники МВД обнаружили в подвале схрон с минометными минами калибров 82 и 120 миллиметров.

Ранее украинский военнопленный Александр Магиня рассказал об обмане рабочих якобы из-за нужд ВСУ. По его словам, старший фермы в Полтаве Александр Пих заставлял сотрудников отдавать ему по 500 гривен на «нужды армии», но позже мужчина приобрел себе на эти деньги автомобиль.