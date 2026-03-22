Скорость 600 км/ч и боезапас 90 кг: чем опасна новая «Герань-5», замеченная на Украине

Украина объявила, что на ее территории был найден якобы российский беспилотник новой модификации. «Герань-5» нашли в целом состоянии, как утверждает телеграм-канал «Военный осведомитель» .

Министерство обороны России официально о применении таких боеприпасов не сообщало. Профильные ресурсы считают, что «Герань-5» кардинально отличается от своих предшественников: вместо знакомой схемы «летающее крыло» дрон получил классический фюзеляж длиной около шести метров с прямым крылом.

Главная особенность новинки — реактивный двигатель Telefly, который разгоняет аппарат до 600 километров в час, что делает его гораздо более трудной мишенью для мобильных групп ПВО.

С боевой частью массой 90 килограммов и дальностью полета до 1000 километров этот беспилотник фактически стирает грань между дроном-камикадзе и полноценной крылатой ракетой, которая будет намного дешевле обычных.

Несмотря на новый облик, «пятерка», как предполагается, максимально унифицирована с прошлыми версиями: внутри стоят уже знакомые системы спутниковой навигации «Комета» и модемы для передачи данных.

Одной из самых амбициозных идей, по версии телеграм-каналов, является запуск этих дронов с самолетов Су-25, что позволит увеличить их радиус действия и запускать их в обход зон ПВО.

Кроме того, специалисты обсуждают возможность установки на дрон ракет Р-73, что превратит его в беспилотный истребитель, способный сбивать вертолеты и самолеты. В беседе с 360.ru политолог Михайлов называл «Герань-5» «страшным оружием».