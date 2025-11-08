Это лишь вопрос времени, когда фронт ВСУ обвалится. На Украине уже просто некому воевать, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала .

По его словам, это простая математика. Украина просто не сможет прикрыть фронт, когда у нее закончатся боеспособные войска, а это скоро произойдет. У России же такие возможности имеются.

«В какой-то момент фронт ВСУ просто рухнет. Людей просто не хватит и это неминуемо. Это может произойти через год, через месяц, а может и до Рождества. Но это неизбежно произойдет», — отметил он.

Американский офицер также назвал рискованной игрой нежелание киевского режима признать реальную ситуацию в зоне спецоперации. Кроме того, добавил, что ему в ней не победить.

Ранее российские силовики сообщили, что только в октябре из рядов ВСУ дезертировали 21 602 человек и это уже новый рекорд по побегам из украинской армии.