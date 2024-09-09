«Скоро полностью выдохнутся». ВСУ пытались неудачно «продавиться» на Курском направлении

Алаудинов: ВСУ пытались «продавиться» на двух участках в Курской области

Солдаты Вооруженных сил Украины пытались прорваться на двух участках в Курской области, но их остановили бойцы ВС России. Об этом рассказал в своем Telegram-канале командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, российские военные уничтожили артиллерийскую установку, две боевые бронированные машины, один пикап, один микроавтобус и несколько солдат ВСУ на Курском направлении.

«Противник пытался сегодня на двух участках продавиться, к нашей радости, ничего у противника не получилось. Противник несет большие потери. Такими темпами ВСУ скоро полностью выдохнутся», — заявил Алаудинов.

Ранее командир спецназа рассказал, что ВСУ неграмотно сбили российский беспилотник под Курском. Дрон упал на позиции украинцев, и там начался серьезный пожар, рассказал Алаудинов. Он рекомендовал украинским солдатам не уничтожать российские беспилотники, потому что они «слишком точно сбиваются».