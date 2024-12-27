Капитан Дандыкин: ВСУ не смогут долго удерживать позиции под Курском

Украинские боевики не смогут долгое время удерживать занятые ими территории в курском приграничье. Об этом Lenta.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он предположил, что ВСУ вскоре покинут регион. По его словам, признаком грядущего отступления стали огромные потери украинской армии.

«ВСУ, видимо, пошли в наступление — отсюда огромные потери в 600 человек за сутки, это целый батальон. <…> Судя по темпам потерь, скоро эта эпопея закончится», — подчеркнул он.

Эксперт спрогнозировал, что ВСУ, скорее всего, отступят в праздничные дни. Украинское командование пытается сделать все, чтобы удержать позиции в Курской области, поэтому не считается с потерями. Власти Украины планируют сохранить войска под Курском до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, добавил эксперт.

«Бои идут очень жестокие, интенсивные, враг атакует, контратакует. А у наступающих потери всегда выше», — подытожил он.

Ранее экс-командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой не исключил, что ВСУ могут начать наступление на стыке Курской и Брянской областей. Он отметил, что под Курском стало намного меньше украинской техники.