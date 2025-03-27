Украинская армия несет колоссальные потери в Курской области. Об этом заявил ТАСС источник в силовых структурах.

«Подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады, доукомплектованные за счет солдат ВСУ с боевым опытом из других штурмовых подразделений, сегодня несут колоссальные потери», — сообщил он.

По словам собеседника агентства, ВСУ несут потери у Олешни, Гоголевки, а также рядом с пограничным переходом «Суджа», где российские бойцы продолжают перемалывать переброшенные резервы противника.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что почти вся территория Курской области освобождена от украинских военных.

Он отметил, что действия российской армии принесли весомые результаты: солдаты вернули контроль над всеми населенными пунктами и уничтожили большое количество живой силы противника.