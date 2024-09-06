Скопление наемников ВСУ уничтожили под Одессой

ВС России уничтожили 20 наемников ВСУ, ударив по сухогрузу в Одесской области, сообщил источник ТАСС . По его словам, совершенный 28 августа удар пришелся по судну в Бурлачьей Балке.

Российские военные использовали комплекс «Искандер-М». В Одесской области в тот момент разгружали вооружение для украинских военных. Удар уничтожил 20 наемников

«В результате уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров и часть боезапаса, еще 38 БЭК получили повреждения», — уточнил источник ТАСС.

О поражении иностранных наемников ВСУ в одесском порту в конце августа сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации, еще 50 боевиков получили ранения, часть из которых на вертолете отправили в сторону Румынии.