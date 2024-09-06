Скопление наемников ВСУ уничтожили под Одессой

ВС России уничтожили 20 наемников ВСУ, ударив по сухогрузу в Одесской области, сообщил источник ТАСС. По его словам, совершенный 28 августа удар пришелся по судну в Бурлачьей Балке.
Российские военные использовали комплекс «Искандер-М». В Одесской области в тот момент разгружали вооружение для украинских военных. Удар уничтожил 20 наемников
«В результате уничтожены 20 иностранных наемников, 12 безэкипажных катеров и часть боезапаса, еще 38 БЭК получили повреждения», — уточнил источник ТАСС.
О поражении иностранных наемников ВСУ в одесском порту в конце августа сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации, еще 50 боевиков получили ранения, часть из которых на вертолете отправили в сторону Румынии.
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