Скончался один из пострадавших от удара ВСУ по заводу в Кирове

Один из раненных в результате ракетного удара ВСУ по заводу в Кирове 24 июля скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что работник скончался в больнице. Заводчанин получил тяжелые травмы и обширные ожоги», — указали власти.

Медики областного Центра травматологии несколько дней боролись за жизнь пациента. Сердце сотрудника останавливалась два раза. Несмотря на все принятые меры, мужчину не удалось спасти.

В итоге число погибших в результате атаки увеличилось до шести, пострадали более 20 человек.

Жители Кирова устроили стихийный мемориал у предприятия, атакованного ВСУ. Горожане посещали его до глубокого вечера.