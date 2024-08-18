Склады ВСУ и установку ЗРК MLRS уничтожили в Сумской области

Минобороны заявило об уничтожении складов ВСУ и установки ЗРК MLRS под Сумами

Российская авиация нанесла удары по складам с оружием и топливом для бронетехники в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что летчики успешно поразили арсеналы и резервы двух штурмовых бригад ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны, расположенных в около села Атинское, городов Белополье и Ворожба, поселков Кияница и Шалыгино и хутора Косица Сумской области

В пресс-службе добавили, что авиаударом также уничтожена установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS около села Бездрик, из которой вели обстрел Курской области.

За сутки украинские боевики потеряли в Курской области свыше 300 человек, а общие потери ВСУ в ходе выдавливания с территории российского региона составили более 3460 военнослужащих и около 300 единиц бронетехники.