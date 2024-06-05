Склады с вооружением ВСУ и наемников уничтожили в зоне спецоперации
Минобороны сообщило об уничтожении арсеналов ВСУ и иностранных боевиков
Удары действующей в зоне специальной военной операции группировки российских войск уничтожили склады с вооружением группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «Иностранного легиона». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве добавили, что также военные успешно поразили место хранения безэкипажных катеров противника.
Удары по установленным целям нанесли оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники.
«Уничтожены склады с вооружением и военной техникой оперативно-стратегической группировки ВСУ „Хортица“ и боевиков „Иностранного легиона“, поражено место хранения безэкипажных катеров», — заявили в пресс-службе.
За минувшие сутки российские войска поразили скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах проведения спецоперации.
В минувший вторник, 4 июня, стало известно об ударе крылатыми ракетами комплекса «Бастион» по военным объектам Украины. В Минобороны уточнили, что координаты целей разведчики передали экипажам кораблей Черноморского флота, которые несли боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции. Получив данные, военные выдвинулись на позиции и успешно поразили все цели.