Российские десантники уничтожили пехоту и склад с боеприпасами ВСУ под Курском

Российские десантники группировки войск «Север» уничтожили украинскую пехоту и полевой склад с боеприпасами противника в Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Разведчики определили, что украинские боевики стягивают подразделения в лесной массив и оборудуют там позиции. Расчет гаубицы Д-20 привели в действие.

«Расчет гаубицы Д-20 получил задачу на уничтожение живой силы ВСУ в лесном массиве и с помощью корректировки БПЛА нанес удары по целям», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Огонь по противнику нанесли осколочно-фугасными боеприпасами калибра 152 миллиметра. Благодаря этому пехота ВСУ получила максимальное поражение. Российские военные выполнили поставленную задачу. Личный состав противника и замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами уничтожили.

Полковник швейцарского генштаба в отставке Жак Бо заявил, что ВСУ планировали притормозить продвижение ВС России атакой на Курскую область. Однако Украина только ухудшила свое положение.