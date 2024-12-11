Государства-члены Североатлантического альянса массово передислоцируют военную технику в Польшу. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, перемещение техники настолько серьезное, что скрыть его не удается. Во Франции колонны с бронемашинами НАТО заметили на автобане. Похожую колонну увидели и на трассе в Германии. Техника также направлялась в сторону Польши.

По словам Лебедева, уже на польской территории его источник видел большое количество устаревшей военной техники. Собеседник координатора считает, что это вооружение пока не идет на Украину.

Значительное скопление кораблей, добавил источник Лебедева, заметили и в порту Свиноуйсьеце. В этом же районе находятся военные грузовики, предположительно перевозящие боевую технику.

Ранее подпольщик рассказал, что украинцы придумали новый способ побега за границу.