«Скинули флаг с дрона». ВСУ стали инсценировать взятие населенных пунктов

Украинские военные с помощью дронов инсценируют взятие сел. Об этом заявил боец спецназа «Ахмат» с позывным Сафон.

Военнослужащий рассказал РИА «Новости», что ВСУ с помощью дронов «Баба-Яга» скидывают украинские флаги на села у линии боевого соприкосновения. А потом вбрасывают это видео в интернет, сообщая о взятии населенного пункта.

Российские военные раскрыли эту схему при помощи одного из часовых. Во время ночного дежурства он услышал шум работы дрона «Баба-Яга», который пролетел мимо, но не атаковал позиции. А с утра увидел над собой украинский флаг и очень удивился. После слов часового командиры отделения подняли в воздух БПЛА.

«И выяснили, что они с дрона скинули на железный столб на магните украинский флаг. Вот он некоторое время провисел. Мы его быстренько сняли, так как этот населенный пункт был за нами», — рассказал Сафон.

Ранее стало известно, что в День Победы над Рейхстагом в Берлине пролетел беспилотник, украшенный георгиевскими ленточками и флагом России.