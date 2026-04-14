Следственный комитет завершил расследование 966 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в СК.

«В настоящее время завершено расследование 966 уголовных дел, фигурантами которых стали 1280 лиц», — отметили следователи.

В числе фигурантов не только военнослужащие, но и командный состав, а также наемники из других стран. Свыше 1100 преступников получили заслуженные приговоры, некоторых из них приговорили к пожизненному сроку.

На прошлой неделе Следственный комитет завел дело после атаки Вооруженных сил Украины на Запорожье. Боевики провели артобстрел и ударили дронами по территории школы.