СК завел дело после удара дрона ВСУ по машине с детьми под Суджей в августе

Запустившие беспилотник со снарядом по вывозившему детей из Суджи автомобилю украинские боевики подпали под уголовное дело о теракте против мирного населения. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что беспилотник сбросил взрывное устройство на машину с мирными жителями 6 августа. От детонации ранения получили двое детей и водитель машины.

В ходе предварительного следствия криминалисты установят ответственных за атаку украинских

боевиков и привлекут их к ответственности.

О ранении двух несовершеннолетних пассажиров машины эвакуации под Суджей после сброса боеприпаса с украинского беспилотника в начале августа сообщил занимавший пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Он уточнил, что машина ехала из Суджи в слободу Белую Беловского района, когда ее атаковал дрон. Раненым детям оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили на лечение в областную больницу.