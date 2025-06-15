СК завел дело после атаки БПЛА на Елабугу
Правоохранители завели уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на Елабужский район Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они установят все обстоятельства случившегося, тип беспилотного летательного аппарата, размер ущерба и всех причастных лиц.
Противник атаковал Елабугу утром 15 июня. Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинские дроны. При падении обломков одного из них на контрольно-пропускной пункт автозавода погиб рабочий.
Еще 13 человек пострадали, один из них поступил в больницу в тяжелом состоянии.
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