СК завел дело после атаки БПЛА на Елабугу

Правоохранители завели уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на Елабужский район Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они установят все обстоятельства случившегося, тип беспилотного летательного аппарата, размер ущерба и всех причастных лиц.

Противник атаковал Елабугу утром 15 июня. Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинские дроны. При падении обломков одного из них на контрольно-пропускной пункт автозавода погиб рабочий.

Еще 13 человек пострадали, один из них поступил в больницу в тяжелом состоянии.