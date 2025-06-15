Из-за атаки БПЛА в Елабуге погиб рабочий

В результате атаки БПЛА на Елабужский район погиб рабочий, 13 человек пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии, заявил в своем Telegram-канале глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь», — отметил он.

Обломки дронов рухнули на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода. На территории предприятия возник пожар, его оперативно потушили.

Ранее в Сети появились сообщения о взрывах в Елабуге. Telegram-канал Mash предположил, что в регионе сработали средства противовоздушной обороны. Очевидцы рассказали, что рядом с городом упал фрагмент беспилотника.