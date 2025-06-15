Из-за атаки БПЛА в Елабуге погиб рабочий

Обломки дронов рухнули на здание контрольно-пропускного пункта автомобильного завода. На территории предприятия возник пожар, его оперативно потушили.
Ранее в Сети появились сообщения о взрывах в Елабуге. Telegram-канал Mash предположил, что в регионе сработали средства противовоздушной обороны. Очевидцы рассказали, что рядом с городом упал фрагмент беспилотника.
Около 600 питомцев чипировали в мобильных ветеринарных пунктах Подмосковья в мае
Искусственный интеллект внедрят для контроля застройщиков в Подмосковье к концу года
Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Спроси строителя»
Путин посмертно наградил орденом Пирогова медиков скорой помощи Белгорода
Восьмимесячный ребенок погиб при стрельбе на карнавале в США
Около 350 жителей Ленинского округа отметили День России на Красной площади
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте