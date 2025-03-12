СК завел дело о теракте после убийства ВСУ жителей курского села

Украинские военные убили как минимум четырех мирных жителей курского села Черкасское Поречное. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что не позднее начала марта незаконно вторгнувшиеся на территорию России военнослужащие ВСУ убили не менее четырех мирных жителей в селе Черкасское Поречное Суджанского района.

В СК отметили, что тела мирных жителей с признаками насильственной смерти нашли в церкви Воздвижения Креста Господня. Следователи проводят следственные действия, направленные на опознание потерпевших, назначены судебные экспертизы.

Правоохранители в ходе предварительного следствия установят и привлекут к ответственности всех представители вооруженных формирований Украины, причастные к преступлениям.

Ранее 12 марта стало известно, что российские десантники подняли триколор в центре Суджи.